Эмблема компьютерного клуба Bobs Game

Эмблема компьютерного клуба Bob`s Game

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/wppNHGFnivk?si=Nf9oXTRQBr8SHhN_

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Эмблемы компьютерных клубов на заказ