Дизайн есть во всем,что нас окружает.

Фирменный стиль ,логотип нужен для формирования имиджа – по нему люди обычно идентифицируют бренд и

формируют первое впечатление о нем.

Я помогу разработать вам уникальный дизайн логотипа,фирменного стиля вашей компании.

- креативный подход

-учитывание деталей

-уникальный дизайн

-форматы

-креатив

-эстетическая привлекательность

-минимализм