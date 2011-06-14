Фирменный знак для фотографа Бронислава Борило
Логотипы и Знаки
Добавлена354 просмотра
13 лет назад
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Сайт фотографа: http://www.broborafoto.ru/
Основная сфера деятельности: свадебная фотография.
Пожелания: логотип соответствующий профессиональным свадебным фотографам европейского уровня.
В знаке "спрятаны" 2 буквы Б - инициалы фотографа; буква Ф - фотограф; сердце - символизирующее фотографии сделанные с любовью к своему делу.
Логотип узнаваем, лаконично смотрится как подпись к фотографиям.