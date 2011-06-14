Фирменный знак для фотографа Бронислава Борило

Сайт фотографа: http://www.broborafoto.ru/

Основная сфера деятельности: свадебная фотография.

Пожелания: логотип соответствующий профессиональным свадебным фотографам европейского уровня.

В знаке "спрятаны" 2 буквы Б - инициалы фотографа; буква Ф - фотограф; сердце - символизирующее фотографии сделанные с любовью к своему делу.

Логотип узнаваем, лаконично смотрится как подпись к фотографиям.