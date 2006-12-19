Flash - логотип для космічної місії

Вирішив себе спробувати у створенні незвичайних логотипів.

Куля яка по центру логотипа це сама планета, Марс. Вона не повністю досліджена, отже і має блоки яка закриває саму планету, тобто елемент невідомості.

Білі шари навколо планети (На орбіті) уособлюють космічні станції, які ведуть дослідження навколо ще не дослідженної планети. А стрілка яка з'єднується з орбітою оліцотворює швидкість та якість дослідження, а також уособлює що на Марсі не зупиняться і будуть далі досліджувати нескінченний космос.