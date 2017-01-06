Gjiily cwelry

Добавлена
7 лет назад
184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Логотип - Gjiily cwelry 

Серебряная бижутерия. Продажи серебряной бижутерия в европейских странах. Запуск проекта намечается в Словении. 

#logo #design #семья #znak #знак #логотип #лого #бижутерия #Серебро #камни #драгоценность #украшения #jewelry #доставка #polygonal #дизайн #crystals #silver

https://www.behance.net/artishoke