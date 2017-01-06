Логотип/леттеринг - Гостевой дом Никольский

Гостевой дом «Никольский» - это не только хостел в самом центре Екатеринбурга с недорогими ценами, но и современный сервис, изысканная меблировка номеров, удобная парковка для путешествующих на автомобиле и многое другое. http://nikolsky66.ru/ #logo #design #леттеринг #znak #знак #логотип #лого # #каллиграфия #хостел #calligraphy #Lettering #Екатеринбург #Урал #hostel #home #дом

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