Графический дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Более трёх лет вёл ютуб-канал, создавая весь визуальный контент - баннеры, шапки, превью и логотипы(могу выслать при желании).
Готов безвозмездно помочь в выполнении задач в Вашей области.
Всегда готов к предложениям, но активно отвечаю в промежутки:
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ - с 19 до 23 по московскому времени
СБ, ВС - с 10 до 23 по московскому времени
Доступные услуги графического дизайна:
✔ Баннеры
✔ Инфографика
✔ Афишы
✔ Плакаты
✔ Визитки
✔ Календари
✔ Принты для одежды и прочего
✔ Карточки товаров маркетплейсов (Wildberries, OZON)
✔ Превью, шапки и оформление социальных сетей (Youtube, Rutube, VK Видео, Яндекс Дзен)
+больше образцов моих работ на персональном сайте
Этапы работ:
1. Отправляю бриф(краткий опрос по Вашей задаче, техническому заданию).
2. Присылаете заполненный бриф и если есть материалы, примеры на которые стоит ориентироваться(фотографии, изображения, видео и прочее).
3. Обсуждение возможности и сроков выполнения после моего подсчёта.
4. Создаю концепт-макет по выше оговоренным моментам.
5. Согласовываем концепт-макет без обработки (расположение, шрифты, цвета, дополнительные элементы) мы с Вами обсуждаем правки.
6. Отправляю черновой вариант на основании макета (на данном этапе допустимы мелкие правки, не изменяющие изначально согласованный концепт-макет).
7. Вы получаете готовый результат в выбранных вами форматах (PNG, JPEG, BMP, PDF или других) и бонусом краткий стайлгайд (все цифровые коды цветов и наименования шрифтов, использованных в работе).
Обращаю Ваше внимание:
• Не выполняю работ, связанных с политикой
• Готовый результат может быть использован мной для размещения в портфолио (с заменой названий, если Вам необходимо)
• Рассчитываю на многократное сотрудничество и Ваши рекомендации знакомым