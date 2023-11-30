Графический дизайн

Более трёх лет вёл ютуб-канал, создавая весь визуальный контент - баннеры, шапки, превью и логотипы(могу выслать при желании).

Готов безвозмездно помочь в выполнении задач в Вашей области.

Всегда готов к предложениям, но активно отвечаю в промежутки:

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ - с 19 до 23 по московскому времени

СБ, ВС - с 10 до 23 по московскому времени



Доступные услуги графического дизайна:

✔ Баннеры

✔ Инфографика

✔ Афишы

✔ Плакаты

✔ Визитки

✔ Календари

✔ Принты для одежды и прочего

✔ Карточки товаров маркетплейсов (Wildberries, OZON)

✔ Превью, шапки и оформление социальных сетей (Youtube, Rutube, VK Видео, Яндекс Дзен)

+больше образцов моих работ на персональном сайте



Этапы работ:

1. Отправляю бриф(краткий опрос по Вашей задаче, техническому заданию).

2. Присылаете заполненный бриф и если есть материалы, примеры на которые стоит ориентироваться(фотографии, изображения, видео и прочее).

3. Обсуждение возможности и сроков выполнения после моего подсчёта.

4. Создаю концепт-макет по выше оговоренным моментам.

5. Согласовываем концепт-макет без обработки (расположение, шрифты, цвета, дополнительные элементы) мы с Вами обсуждаем правки.

6. Отправляю черновой вариант на основании макета (на данном этапе допустимы мелкие правки, не изменяющие изначально согласованный концепт-макет).

7. Вы получаете готовый результат в выбранных вами форматах (PNG, JPEG, BMP, PDF или других) и бонусом краткий стайлгайд (все цифровые коды цветов и наименования шрифтов, использованных в работе).



Обращаю Ваше внимание:

• Не выполняю работ, связанных с политикой

• Готовый результат может быть использован мной для размещения в портфолио (с заменой названий, если Вам необходимо)

• Рассчитываю на многократное сотрудничество и Ваши рекомендации знакомым