Логотип для тренера и психолога Сергея Григорьева.

Сергей Григорьев возглавляет клуб предпринимателей "Григорьевский ковчег". В своей работе, он помогает предпринимателям снимать психологические блоки. По словам Григорьева: "только внутренние противоречия мешают предпринимателям развиваться и добиваться успеха".

В работе над логотипом, решил уйти от библейского изображения ковчега и сосредоточился на бизнес составляющей идеи.

Ковчег - это спасение, а спасение в период кризиса для предпринимателей - это рост, духовный, карьерный.

Это и символизирует восхождение прямой в графике, которое начинается после встречи с Григорьевым.

Сиреневый цвет области графика (активная часть логотипа) отсылает нас к теме психологии и интернет-технологиям, которые активно использует Григорьев. Он ведет свои блоги на нескольких социальных платформах и проводит удаленные семинары для своих подписчиков и участников клуба.

Для полноценной идентификации, созданы несколько вариантов комплементарных логотипов.