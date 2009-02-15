Группа компаний "Портал"

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Добавлена
15 лет назад
295 просмотров
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http://dportal.ru

ООО «Портал» осуществляет проектирование и монтаж конструкций из закаленного стекла и стали, монтаж и обслуживание дверной автоматики, поставку комплектующих. Компания располагает собственной производственной базой по металлообработке.