http://www.ierforschung.de

Логотип для сайта iErforschung.de

Сайт посвящен web-утилам. В последствии клиент заказал иконку для iPhone, чтобы можно было легко идентифицировать работу клиента.

Легенда: web-утилы (окна), опутывают иНет (земной шар), делая работу удобнее и более простой (сияние).