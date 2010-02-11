Http://www.ierforschung.de

Логотипы и Знаки
Добавлена
14 лет назад
184 просмотра
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http://www.ierforschung.de

Логотип для сайта iErforschung.de

Сайт посвящен web-утилам. В последствии клиент заказал иконку для iPhone, чтобы можно было легко идентифицировать работу клиента.

Легенда: web-утилы (окна), опутывают иНет (земной шар), делая работу удобнее и более простой (сияние).