Http://www.ierforschung.de
Логотипы и Знаки
Добавлена184 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для сайта iErforschung.de
Сайт посвящен web-утилам. В последствии клиент заказал иконку для iPhone, чтобы можно было легко идентифицировать работу клиента.
Легенда: web-утилы (окна), опутывают иНет (земной шар), делая работу удобнее и более простой (сияние).