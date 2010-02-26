INIRA
Логотипы и Знаки
Добавлена104 просмотра
14 лет назад
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Деятельность компании - это решение определённых задач, связанных с современными компьютерными техно логиями. Настройка сети, установка ПО, разработка ПО. Поэтому логотип визуально напоминает пазл, тет рис или кубик-рубик, который вот-вот соберется и задача решится.
Разные цвета квадратов символизируют разные сервисы и возможности, которые предоставляет компания.