INIRA

Логотипы и Знаки
Добавлена
14 лет назад
104 просмотра
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Деятельность компании - это решение определённых задач, связанных с современными компьютерными техно логиями. Настройка сети, установка ПО, разработка ПО. Поэтому логотип визуально напоминает пазл, тет рис или кубик-рубик, который вот-вот соберется и задача решится.

Разные цвета квадратов символизируют разные сервисы и возможности, которые предоставляет компания.