Ставилась задача:

Необходимо обновить логотип небольшой компании.

Задание - доработать эскиз, подобрать цвет (лого красно-черный), шрифт названия.

Перевести логотип в кривые.

Что было сделано:

1. Отрисовали предоставленное лого (нижний вариант)

2. Разработали свой в 3 исполнениях. Для ЧБ, а также 2 варианта полноцвета с минимальными доработками. Добавили небольшой объем лого с помощью градиента. Из предоставленного лого переместили слово TECH, тк правая часть лого была не подкреплена ничем, и слово болталось в пространстве. Это, кстати, была основная проблема предоставленного на обновление лого. Изменили начертание этого слова так, чтобы оно более отображало ТЕХНОЛОГИИ.

3. Волнистую линию сделали более изящной, а также на одном из вариантов покрасили ее в желтый цвет: так она не выбивается из контекста и отображает именно утеплитель.

4. Слово ISO сделали на 1 уровне.