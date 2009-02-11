ISO TECH
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ставилась задача:
Необходимо обновить логотип небольшой компании.
Задание - доработать эскиз, подобрать цвет (лого красно-черный), шрифт названия.
Перевести логотип в кривые.
Что было сделано:
1. Отрисовали предоставленное лого (нижний вариант)
2. Разработали свой в 3 исполнениях. Для ЧБ, а также 2 варианта полноцвета с минимальными доработками. Добавили небольшой объем лого с помощью градиента. Из предоставленного лого переместили слово TECH, тк правая часть лого была не подкреплена ничем, и слово болталось в пространстве. Это, кстати, была основная проблема предоставленного на обновление лого. Изменили начертание этого слова так, чтобы оно более отображало ТЕХНОЛОГИИ.
3. Волнистую линию сделали более изящной, а также на одном из вариантов покрасили ее в желтый цвет: так она не выбивается из контекста и отображает именно утеплитель.
4. Слово ISO сделали на 1 уровне.