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Логотип, фирменный стиль, маркетинг кит и печатная продукция
Задача: Создать современный фирменный стиль, раскрывающий специализацию компании. Разработка маркетинг-кита с исчерпывающей информацией о холдинге и его продукции.
Требования: Фирменный стиль должен создавать положительное впечатление и содержать национальные графические элементы.