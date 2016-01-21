КБК GROUP

Добавлена
8 лет назад
158 просмотров
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Логотип, фирменный стиль, маркетинг кит и печатная продукция

Задача: Создать современный фирменный стиль, раскрывающий специализацию компании. Разработка маркетинг-кита с исчерпывающей информацией о холдинге и его продукции.

 Требования:  Фирменный стиль должен создавать положительное впечатление и содержать национальные графические элементы.