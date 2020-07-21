Легист Эксперт (логотип)

Логотип для Юр. компании

Логотип создан из трех образов, объединённых вместе в один знак.

Образ колонны дает ассоциацию с надежностью, подобную греческой архитектуре, которая веками стоит на своих опорах и вызывает восхищение у людей. Образ щита ассоциируется с защитой, и уверенностью, что также позволяет вызвать доверие у потенциального клиента. И заключительный, но не менее важный - образ документа дает конечное понимание того, чем занимается организация, показывает ее основной профиль и дает знать, что это компания с квалифицированными специалистами и экспертами, а также отлично дополняет конечный вид логотипа.