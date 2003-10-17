Лого для бренда свечей Shine
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Shine- бренд необычных свечей из кокосового воска.
Задача: создать креативный логотип, отражающий род деятельности бренда, не используя символы свечи и огня.
Решение: использован рукописный шрифт, передающий интересные формы свечей. Добавлена звезда-символ света и красоты.
В рамках проекта была так же подобрана цветовая палитра и сделан логобук (руководство по использованию логотипа)