Лого для бренда свечей Shine

Логотипы и Знаки
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Shine- бренд необычных свечей из кокосового воска.

Задача: создать креативный логотип, отражающий род деятельности бренда, не используя символы свечи и огня.

Решение: использован рукописный шрифт, передающий интересные формы свечей. Добавлена звезда-символ света и красоты.

В рамках проекта была так же подобрана цветовая палитра и сделан логобук (руководство по использованию логотипа)