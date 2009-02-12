Лого для РЭП исполнителя "Ешор"

ТЗ:

Нужно разработать логотип)

Имя исполнителя "Ешор", стиль направления Рэп,РнБ и Рагги.

Основу нужно сделать ну букву "Е", за стилизовать и сделать её с идеей.

Чтобы несла смысл, только чтоб не злой какой то смысл был.

вот наглядный пример как у Wutang Clan

http://www.herkesdinlesin.com/images/photos/200_wu...

http://www.tu-chemnitz.de/phil/amerikanistik/proje...

за стилизована буква "W", в виде птицы Феникс.

так же нравится логотип www.badb.ru

я прикрепил файл который я пробьвал для себя нарисовать лого, но все равно не то( немогу для себя сделать(

WARNING!

Фрилансеры очень прошу букву "Е", делайте со смыслом по примеру как у http://www.weblancer.net/files/projects/951/95193/... почти близко.

Просто вы многие берете букву Е пишите и все .. так ненужно(

МОИ КОММЕНТАРИИ:

Я сделал стилизацию буквы "Е" в виде рыбы, исполняющей желания (Щука из русской народной сказки).

Победил не я