Лого для РЭП исполнителя "Ешор"
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ТЗ:
Нужно разработать логотип)
Имя исполнителя "Ешор", стиль направления Рэп,РнБ и Рагги.
Основу нужно сделать ну букву "Е", за стилизовать и сделать её с идеей.
Чтобы несла смысл, только чтоб не злой какой то смысл был.
вот наглядный пример как у Wutang Clan
http://www.herkesdinlesin.com/images/photos/200_wu...
http://www.tu-chemnitz.de/phil/amerikanistik/proje...
за стилизована буква "W", в виде птицы Феникс.
так же нравится логотип www.badb.ru
я прикрепил файл который я пробьвал для себя нарисовать лого, но все равно не то( немогу для себя сделать(
WARNING!
Фрилансеры очень прошу букву "Е", делайте со смыслом по примеру как у http://www.weblancer.net/files/projects/951/95193/... почти близко.
Просто вы многие берете букву Е пишите и все .. так ненужно(
МОИ КОММЕНТАРИИ:
Я сделал стилизацию буквы "Е" в виде рыбы, исполняющей желания (Щука из русской народной сказки).
Победил не я