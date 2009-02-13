Лого для сайта знакомств
Логотипы и Знаки
Добавлена319 просмотров
15 лет назад
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ТЗ:
Требуется логотип сайта, картинка не должна превышать 300 Кб и размеры - 250 пикселей в ширину и 80 пикселей в высоту и выполнена на белом фоне.. тема "стрелы купидона" мир знакомства и общения.
Дополнение:
на картинке должна быть видна (читаемая) надпись "Стрелы Купидона",
мир знакомства и общения - можно, но не обязательно использовать как слоган
Спасибо всем кто откликнулся.
МОИ КОММЕНТАРИИ: В этом конкурсе победил другой участник