Лого для сайта знакомств

ТЗ:

Требуется логотип сайта, картинка не должна превышать 300 Кб и размеры - 250 пикселей в ширину и 80 пикселей в высоту и выполнена на белом фоне.. тема "стрелы купидона" мир знакомства и общения.

Дополнение:

на картинке должна быть видна (читаемая) надпись "Стрелы Купидона",

мир знакомства и общения - можно, но не обязательно использовать как слоган

Спасибо всем кто откликнулся.

МОИ КОММЕНТАРИИ: В этом конкурсе победил другой участник