Лого для северо-казахстанской области

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В рамках проведения празднований двадцатилетней независимости Казахстана мне было поручено разработать логотип СКО для буклета на презентацию в Астану.
Современный логотип позиционирующий нашу область как гармоничный и спокойный мир тружеников и созидателей стремящийся в будущее и окруженный тёплой заботой государства.