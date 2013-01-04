Лого для северо-казахстанской области

В рамках проведения празднований двадцатилетней независимости Казахстана мне было поручено разработать логотип СКО для буклета на презентацию в Астану.

Современный логотип позиционирующий нашу область как гармоничный и спокойный мир тружеников и созидателей стремящийся в будущее и окруженный тёплой заботой государства.