Лого для телеграм канала

Канал "Книги - Тезисно": book_short - книги по саморазвитию без воды, только клчюевые мысли.



Дизайн выполнен максимально лаконично, чтобы передать характер содержимого канала.



Книга намекает на то, что канал про книги)

Кавычки намекают на тезисы и краткость.



ЧБ цвета выбраны, чтобы показать строгости и минималистичность, а так же чтобы можно было использовать лого в 2х вариантах.