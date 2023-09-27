Лого для телеграм канала

Логотипы и Знаки
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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Канал "Книги - Тезисно": book_short - книги по саморазвитию без воды, только клчюевые мысли.

Дизайн выполнен максимально лаконично, чтобы передать характер содержимого канала.

Книга намекает на то, что канал про книги)

Кавычки намекают на тезисы и краткость.

ЧБ цвета выбраны, чтобы показать строгости и минималистичность, а так же чтобы можно было использовать лого в 2х вариантах.