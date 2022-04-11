Лого и нейминг Ван Гога

Задачи

Создание названия и логотипа.

Продукт компании — наборы ярких носков.

Название

Набор носков этой серии — это носки с картинами художников.

Самой популярный и узнаваемой художник в наборе — Ван Гог.

Название Ван Гог отлично подходит сразу по нескольким причинам.

1 Вызывает верные ассоциации (сразу понятно чему посвящен данный набор)

2 Легко запоминается

3 Коротко пишется (это плюс и для лого и для домена сайта)

Логотип

В качестве логотипа использовал самую яркую ассоциацию связанную с Ван Гогом.

Целевая аудитория — люди интересующиеся искусством. Они легко находят ассоциацию уха с Ван Гогом, это вызывает у них приятное чувство, сравнимое с решением ребуса или загадки.

Также само дизайн решение имеет нестандартный юмористический ход. Оно легко запоминается.

С технической точки зрения, ухо просто изобразить в минималистичном стиле.