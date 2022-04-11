Лого и нейминг Ван Гога

ЗадачиСоздание названия и логотипа.
Продукт компании — наборы ярких носков.
НазваниеНабор носков этой серии — это носки с картинами художников.
Самой популярный и узнаваемой художник в наборе — Ван Гог.
Название Ван Гог отлично подходит сразу по нескольким причинам.
1 Вызывает верные ассоциации (сразу понятно чему посвящен данный набор)
2 Легко запоминается
3 Коротко пишется (это плюс и для лого и для домена сайта)
ЛоготипВ качестве логотипа использовал самую яркую ассоциацию связанную с Ван Гогом.
Целевая аудитория — люди интересующиеся искусством. Они легко находят ассоциацию уха с Ван Гогом, это вызывает у них приятное чувство, сравнимое с решением ребуса или загадки.
Также само дизайн решение имеет нестандартный юмористический ход. Оно легко запоминается.
С технической точки зрения, ухо просто изобразить в минималистичном стиле.