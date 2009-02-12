Лого компании "Информ-ПК"

Логотипы и Знаки
Добавлена
15 лет назад
376 просмотров
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ТЗ:

Нужно разработать логотип для магазина, занимающегося продажей компьтеров, перефирии, серверов и т.п. Название компании "Информ-ПК" Пожелания к логотипу: цветовая схема красный синий и без экстремизма :)

МОИ КОММЕНТАРИИ: Победил не я