В ноябре 2024 года для студии дизайна "Логомашина" был разработан минималистичный и запоминающийся логотип, отражающий инновационность и креативность компании. Исследования целевой аудитории и анализ конкурентов подтвердили важность простоты и адаптивности логотипов.



Используя современный шрифт “AA Planet Kosmos” и цветовую палитру, была создана гармоничная форма, отлично работающая в цифровых и печатных форматах. Клиент остался доволен результатом, отметив, что логотип соответствует философии компании. В будущем планируется разработка стиль-гида и дополнительных материалов для укрепления бренда.



Данный проект не является коммерческим