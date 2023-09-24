Створю оригінальну концепцію дизайну логотипу, щоб надати Вашому бренду оригінальності та впізнаваності.

Ви отримаєте якісний проект логотипу!

Чому обирають мене?

· Я зроблю вам професійний логотип, докладу всіх зусиль, щоб зрозуміти вашу ідею і втілити її у життя.

· Унікальні та креативні дизайни.

· Якісний і швидкий зворотній зв'язок

· Гарне спілкування.

· Професійний графічний дизайнер з досвідом більше 3 років.

Мій процес роботи для задоволення клієнтів:

· Після замовлення ви заповните швидку анкету про вашу компанію та бачення майбутнього логотипу

· Я попрацюю над вашими ідеями та надам вам кілька ескізів логотипу (3-5).

· На основі ваших відгуків я допрацюю дизайн

· Наприкінці ви отримаєте остаточну презентацію логотипу, включаючи всі файли та макети.