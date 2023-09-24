Логотип
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Створю оригінальну концепцію дизайну логотипу, щоб надати Вашому бренду оригінальності та впізнаваності.
Ви отримаєте якісний проект логотипу!
Чому обирають мене?
· Я зроблю вам професійний логотип, докладу всіх зусиль, щоб зрозуміти вашу ідею і втілити її у життя.
· Унікальні та креативні дизайни.
· Якісний і швидкий зворотній зв'язок
· Гарне спілкування.
· Професійний графічний дизайнер з досвідом більше 3 років.
Мій процес роботи для задоволення клієнтів:
· Після замовлення ви заповните швидку анкету про вашу компанію та бачення майбутнього логотипу
· Я попрацюю над вашими ідеями та надам вам кілька ескізів логотипу (3-5).
· На основі ваших відгуків я допрацюю дизайн
· Наприкінці ви отримаєте остаточну презентацію логотипу, включаючи всі файли та макети.