Логотипы - это графические символы или изображения, которые представляют бренд, компанию, организацию или продукт. Они обычно имеют уникальный дизайн и цветовую схему, которые помогают идентифицировать и отличать бренд от конкурентов. Логотипы позволяют установить имидж компании и улучшить узнаваемость бренда.