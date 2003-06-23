Логотип
Логотипы и Знаки
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
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Логотипы - это графические символы или изображения, которые представляют бренд, компанию, организацию или продукт. Они обычно имеют уникальный дизайн и цветовую схему, которые помогают идентифицировать и отличать бренд от конкурентов. Логотипы позволяют установить имидж компании и улучшить узнаваемость бренда.