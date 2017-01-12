Логотип, аватарка

Малый список моих работ. Так-же есть фоторедактирование отчетных фотографий с мероприятий, фотографии которых я погу предоставить при

дальнейшей работе с заказчиком. ( всё было сделано в кратчайшие сроки )

Заказчик дал заготовку текста и особо внимания не было уделено на орфографию.