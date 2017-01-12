Логотип, аватарка

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Малый список моих работ. Так-же есть фоторедактирование отчетных фотографий с мероприятий, фотографии которых я погу предоставить при
дальнейшей работе с заказчиком. ( всё было сделано в кратчайшие сроки )
Заказчик дал заготовку текста и особо внимания не было уделено на орфографию.