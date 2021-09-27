Логотип для архбюро

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зиганула
Данил СЛОВЯГИН - архитектор (г. Москва)
Направление деятельности: архитектурно-строительное проектирование
Размещение логотипа: Бланки писем, Чертежи проектной документации
Заказчик - государство, чиновники, руководители заводов, люди преимущественно "консервативного формата", отсюда стилистические пожелания к созданию лого: ДЕЛОВОЙ, СТРОГИЙ, так как качество определяют ГОСТы и проч нормативы
А вот сам Данил человек ТВОРЧЕСКИЙ, ПРОГРЕССИВНЫЙ и с ЮМОРОМ...
Поставил мне задачу как-то неявно двусмысленно нахулиганить) Цитирую: "В переписке с большими чиновниками типа случайно пишешь «\о» (и только единицы знают, что это я зиганул текстом)))"
Таким образом, Логотип для архитектурного бюро, имеющий сдержанный характер, обрел изюминку, в виде внедрённой пасхалки, для просвещенных.
Данил обратился с потребностью изобразить какой-то абстрактный уникальный знак/ШТАМП/герб чтобы клеймить отверенные чертежи, без отражения наименования, я рекомендовала всё-таки оттолкнуться от фамилии, на что получила полное доверие от заказчика
- это уникально (в сочетании с визуализацией и нишей)
- работает на репутацию, узнаваемость
- позволяет назвать и порекомендовать
- объединяет деятельность в бренд
Нестандартный дизайн-проект, прекрасное сотрудничество, сатисфакция )))