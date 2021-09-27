Логотип для архбюро

Зиганула

Данил СЛОВЯГИН - архитектор (г. Москва)

Направление деятельности: архитектурно-строительное проектирование

Размещение логотипа: Бланки писем, Чертежи проектной документации

Заказчик - государство, чиновники, руководители заводов, люди преимущественно "консервативного формата", отсюда стилистические пожелания к созданию лого: ДЕЛОВОЙ, СТРОГИЙ, так как качество определяют ГОСТы и проч нормативы

А вот сам Данил человек ТВОРЧЕСКИЙ, ПРОГРЕССИВНЫЙ и с ЮМОРОМ...

Поставил мне задачу как-то неявно двусмысленно нахулиганить) Цитирую: "В переписке с большими чиновниками типа случайно пишешь «\о» (и только единицы знают, что это я зиганул текстом)))"

Таким образом, Логотип для архитектурного бюро, имеющий сдержанный характер, обрел изюминку, в виде внедрённой пасхалки, для просвещенных.

Данил обратился с потребностью изобразить какой-то абстрактный уникальный знак/ШТАМП/герб чтобы клеймить отверенные чертежи, без отражения наименования, я рекомендовала всё-таки оттолкнуться от фамилии, на что получила полное доверие от заказчика

- это уникально (в сочетании с визуализацией и нишей)

- работает на репутацию, узнаваемость

- позволяет назвать и порекомендовать

- объединяет деятельность в бренд

Нестандартный дизайн-проект, прекрасное сотрудничество, сатисфакция )))