Логотип для Avocad.pro | Технический дизайн с характером

Этот логотип разработан для программного обеспечения, функционал которого схож с AutoCAD, поэтому дизайн отражает геометричность, точность и свежий взгляд на инженерные решения.

🔹 Минимализм и строгая форма – вдохновлена четкими линиями и структурой, характерной для чертежных программ.

🔹 Свежий, современный стиль – баланс между технологичностью и дружелюбностью.

🔹 Символика авокадо – сочетает уникальность бренда с точностью инженерных инструментов.

💡 Ищу проекты, где важно передать идею через форму! Готова разработать логотип, который станет лицом вашего бренда.

📩 Обсудим ваш проект? 😊