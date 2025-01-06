Логотип для автосервиса #2

1. Идея и концепция:

Логотип HEFEST создан для автосервиса с фокусом на кузовной ремонт и сварочные работы. Образ древнегреческого бога огня и кузнечного мастерства — Гефеста — идеально отражает суть сервиса: сила, надёжность и искусное владение металлом.

2. Смысловое наполнение:

Голова Гефеста с пламенем — символизирует мастерство, страсть к делу и горячую энергию, вкладываемую в каждый проект.

Ключ и молот — подчёркивают сочетание кузовного ремонта и сварочных работ, отражая технические навыки и прочность конструкции.

Шестерни и гайки — детали логотипа передают инженерную точность и механическую направленность сервиса.

3. Дизайн и элементы:

Центральная фигура Гефеста — добавляет мощь и харизму логотипу, делая его легко запоминающимся.

Чёрно-серебристая палитра с акцентом на красное пламя — символ профессионализма и огня сварки, отражает надёжность и высокое качество работ.

Шестерня в основе — символ автосервиса, механики и движения вперёд.

4. Преимущества логотипа: