Логотип для автосервиса

Презентация логотипа STAFF CUSTOM
1. Идея и концепция:
Логотип STAFF CUSTOM отражает силу, надёжность и индивидуальный подход к каждому автомобилю. Лик стаффордширского терьера символизирует уверенность, защиту и бескомпромиссное качество работы.
2. Смысловое наполнение:
STAFF – как символ твёрдости и верности, подчёркивает надёжность сервиса.
CUSTOM – акцент на кастомизацию и индивидуальные решения для каждого клиента.
3. Дизайн и элементы:
Геометрические линии и шестерня в основании подчёркивают техническую составляющую автосервиса.
Чёткие, прямые формы и строгий шрифт создают ощущение профессионализма и порядка.
Наклон логотипа символизирует движение вперёд и развитие.
4. Преимущества логотипа:
Узнаваемость и уникальность.
Лёгкость адаптации на любой носитель – от визиток до больших баннеров.
Подходит для брендинга экипировки, вывесок и автодеталей.