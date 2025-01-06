Логотип для автосервиса

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4 месяца назад
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Презентация логотипа STAFF CUSTOM

1. Идея и концепция:
Логотип STAFF CUSTOM отражает силу, надёжность и индивидуальный подход к каждому автомобилю. Лик стаффордширского терьера символизирует уверенность, защиту и бескомпромиссное качество работы.

2. Смысловое наполнение:

  • STAFF – как символ твёрдости и верности, подчёркивает надёжность сервиса.

  • CUSTOM – акцент на кастомизацию и индивидуальные решения для каждого клиента.

3. Дизайн и элементы:

  • Геометрические линии и шестерня в основании подчёркивают техническую составляющую автосервиса.

  • Чёткие, прямые формы и строгий шрифт создают ощущение профессионализма и порядка.

  • Наклон логотипа символизирует движение вперёд и развитие.

4. Преимущества логотипа:

  • Узнаваемость и уникальность.

  • Лёгкость адаптации на любой носитель – от визиток до больших баннеров.

  • Подходит для брендинга экипировки, вывесок и автодеталей.