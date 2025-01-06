Логотип для автосервиса

Презентация логотипа STAFF CUSTOM

1. Идея и концепция:

Логотип STAFF CUSTOM отражает силу, надёжность и индивидуальный подход к каждому автомобилю. Лик стаффордширского терьера символизирует уверенность, защиту и бескомпромиссное качество работы.

2. Смысловое наполнение:

STAFF – как символ твёрдости и верности, подчёркивает надёжность сервиса.

CUSTOM – акцент на кастомизацию и индивидуальные решения для каждого клиента.

3. Дизайн и элементы:

Геометрические линии и шестерня в основании подчёркивают техническую составляющую автосервиса.

Чёткие, прямые формы и строгий шрифт создают ощущение профессионализма и порядка.

Наклон логотипа символизирует движение вперёд и развитие.

4. Преимущества логотипа: