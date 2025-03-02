Логотип для блокчейн-игры Rich Hens

Этот логотип я разработал для блокчейн-игры Rich Hens, в которой пользователи могут зарабатывать цифровые активы, торговать и участвовать в игровом процессе, основанном на NFT и криптовалюте.

Концепция:

Главный визуальный элемент — самодовольная курица с золотой цепью и биткоином на шее, что символизирует богатство, юмор и криптокультуру. Этот стиль подчеркивает игровой характер проекта и его связь с современными цифровыми активами.

Шрифт логотипа выполнен в ярких градиентных оттенках золота, создавая эффект роскоши и игрового азарта.

Цветовая гамма:

Золотой и оранжевый — символы богатства и крипто-добычи

Белый фон — делает изображение ярким и четким

Черные контуры и детали — подчеркивают стиль комиксов и карикатур

Этот логотип идеально подходит для NFT-игры, связанной с заработком, торговлей и криптоинвестициями, делая проект уникальным и запоминающимся в блокчейн-сообществе.