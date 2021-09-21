Логотип для бомбочек ручной работы ButheBomb

пожелание клиента: логотип, собранный из букв названия, выдержанный минимализм, но при этом, чтобы логотип не вызывал эмоцию строгости, наоборот воздушности, лёгкости.

Логотип вызывает чувства спокойствия, воздушности, тоже самое, что испытывает человек принимая расслабляющую ванну после тяжелого дня.

Главная цель: передать настроение и ощущение после покупки товара.