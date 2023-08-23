Логотип для бренда нижнего белья
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Логотип создан в векторном стиле. В виде ракушки, внутри которого находится прекрасная жемчужина-девушка, бренд позволяет ощутить каждой девушке и женщине себя прекрасной и неотразимой.
Рукописный шрифт передает мягкость и заботу бренда. Ярко-розовый апостроф,который выделяется,придаёт ощущение собственной неотразимости и как знак того, что не нужно забывать про себя любимую.