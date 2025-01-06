Логотип для детейлинг студии #2

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4 месяца назад
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1. Идея и концепция:
Логотип REVIVE отражает идею перерождения и обновления автомобиля. Это символ возрождения внешнего вида и состояния вашего авто, словно вдохнувшего новую жизнь после каждой услуги детейлинга.

2. Смысловое наполнение:

  • REVIVE – оживление, восстановление, возвращение к первозданному состоянию.

3. Дизайн и элементы:

  • Стильная минималистичная буква R с плавными линиями символизирует гладкость и безупречность.

  • Лаконичный шрифт в сочетании с глянцевыми элементами передаёт ощущение чистоты и премиального качества.

  • Чёрный глянцевый цвет логотипа подчёркивает строгость, профессионализм и изысканность сервиса.

4. Преимущества логотипа:

  • Современный и универсальный стиль – идеально смотрится как на вывесках, так и на униформе сотрудников.

  • Логотип легко масштабируется и адаптируется под любые носители.

  • Создаёт ассоциации с эксклюзивностью и высоким уровнем обслуживания.