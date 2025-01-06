Логотип для детейлинг студии #2

1. Идея и концепция:

Логотип REVIVE отражает идею перерождения и обновления автомобиля. Это символ возрождения внешнего вида и состояния вашего авто, словно вдохнувшего новую жизнь после каждой услуги детейлинга.

2. Смысловое наполнение:

REVIVE – оживление, восстановление, возвращение к первозданному состоянию.

3. Дизайн и элементы:

Стильная минималистичная буква R с плавными линиями символизирует гладкость и безупречность.

Лаконичный шрифт в сочетании с глянцевыми элементами передаёт ощущение чистоты и премиального качества.

Чёрный глянцевый цвет логотипа подчёркивает строгость, профессионализм и изысканность сервиса.

4. Преимущества логотипа: