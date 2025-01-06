Логотип для детейлинг студии

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4 месяца назад
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1. Идея и концепция:
Логотип RESTART отражает философию возрождения и обновления автомобиля. Это сочетание мастерства и технологий, где каждая деталь восстанавливается до состояния нового.

2. Смысловое наполнение:

  • REST – реставрация, бережное восстановление салона и кузова.

  • ART – искусство, творческий и профессиональный подход к работе.

  • RESTART – символ нового начала для вашего автомобиля, возвращение к заводскому состоянию.

3. Дизайн и элементы:

  • Минималистичный и современный шрифт подчёркивает точность и профессионализм.

  • Угловатые формы символизируют технологичность и структуру.

  • Наклон логотипа создаёт ощущение скорости и прогресса.

4. Преимущества логотипа:

  • Чистый и лаконичный дизайн делает его легко узнаваемым.

  • Отличная адаптивность для любого типа носителя – от рекламных материалов до оформления помещений.

  • Логотип вызывает ассоциации с высоким уровнем сервиса и обновлением.