Логотип для детейлинг студии

1. Идея и концепция:

Логотип RESTART отражает философию возрождения и обновления автомобиля. Это сочетание мастерства и технологий, где каждая деталь восстанавливается до состояния нового.

2. Смысловое наполнение:

REST – реставрация, бережное восстановление салона и кузова.

ART – искусство, творческий и профессиональный подход к работе.

RESTART – символ нового начала для вашего автомобиля, возвращение к заводскому состоянию.

3. Дизайн и элементы:

Минималистичный и современный шрифт подчёркивает точность и профессионализм.

Угловатые формы символизируют технологичность и структуру.

Наклон логотипа создаёт ощущение скорости и прогресса.

4. Преимущества логотипа: