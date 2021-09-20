Логотип для Детской одежды

Сегодня расскажу про создание логотипа для нового бренда детской одежды "Un.fant"

Стереотип: "Категория детских товаров" ?- значит изображаем "Ералаш", разноцветные буквы прыгают и машут,

"Это ж для детей" - должно быть ярко!!!Ну нЕеет...!

Задам правильный вопрос:

"Кто выбирает и принимает решение о покупке?" - Мама!

Значит и нравиться этот бренд должен МА-МЕ !

А мамы сейчас следят за трендами, дизайном, большинство обладают прекрасным чувством вкуса и стиля, поэтому и востребованы минимализм, легкость, базовые простые вещи, но с характером!

Это прослеживается и в будущей коллекции детской одежды,(я видела) такие костюмы обалденные!!!

Сама хочУуууу !!!

При формировании задания для разработки лого получился образ притягательного, обаятельного жирафёнка в лёгком исполнении, узнаваемый и с изюминкой, в фирменной толстовке от un.fant!

Нарисовано с любовью !