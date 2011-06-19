Логотип для дизайн студии «MEDIA24»
Логотипы и Знаки
Добавлена207 просмотров
13 лет назад
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http://iljamiskov.com/portfolio/2010/logotypes/media24/
5 разноцветных квадратов, повернутых на 45 градусов друг к другу со специфическим расположением создают красочную букву «M», которая внушает своими цветами то, что компания занимается в разных, интересных областях вроде дизайна и рекламы.