Логотип для дизайнерской студии женской одежды

Задачи:

Придумать логотип для студии одежды

Передать настроение и концепцию названия

Показать изысканность и элегантность в логотипе

Создать минималистичную визитку студии

Решение и результат:

Создан шрифтовой логотип для студии дизайнерской женской одежды.

Передана изящность и утонченность за счет тонкости и красоты шрифта. Создана минималистичная двухсторонняя визитка.

Использованы нежные и легкие цвета, чтобы показать женственность.

Срок исполнения работы 3 дня.