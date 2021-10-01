Логотип для дизайнерской студии женской одежды

Добавлена
2 года назад
40 просмотров
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Задачи:

  • Придумать логотип для студии одежды
  • Передать настроение и концепцию названия
  • Показать изысканность и элегантность в логотипе
  • Создать минималистичную визитку студии

Решение и результат:

Создан шрифтовой логотип для студии дизайнерской женской одежды.

Передана изящность и утонченность за счет тонкости и красоты шрифта. Создана минималистичная двухсторонняя визитка.

Использованы нежные и легкие цвета, чтобы показать женственность.

Срок исполнения работы 3 дня.