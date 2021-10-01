Логотип для дизайнерской студии женской одежды

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Задачи:
- Придумать логотип для студии одежды
- Передать настроение и концепцию названия
- Показать изысканность и элегантность в логотипе
- Создать минималистичную визитку студии
Решение и результат:Создан шрифтовой логотип для студии дизайнерской женской одежды.
Передана изящность и утонченность за счет тонкости и красоты шрифта. Создана минималистичная двухсторонняя визитка.
Использованы нежные и легкие цвета, чтобы показать женственность.
Срок исполнения работы 3 дня.