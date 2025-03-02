Логотип для для платежной системы G-Payment

Этот логотип я разработал для платежной системы G-Payment. Дизайн сочетает в себе минимализм и современный стиль, подчеркивая надежность и удобство сервиса.



Буква "G" выделена в отдельный элемент, символизирующий бренд и идентичность компании, а остальная часть названия выполнена в плавном и легкочитаемом шрифте, создавая ассоциацию с простотой и доступностью платежей.



Использованы серый и синий оттенки, которые ассоциируются с технологичностью, доверием и финансовой стабильностью.

Этот логотип идеально подходит для цифровых сервисов, мобильных приложений и веб-интерфейсов, обеспечивая узнаваемость бренда и создавая ощущение надежности у пользователей.