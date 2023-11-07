Логотип для дропшиппингового телеграм канала "Lamar".
Логотипы и Знаки
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2 месяца назад
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Картинка и всё остальное было подобранно на свой вкус. Заказчик попросил сделать лого выделяющимся. Картинка и название магазина названо в честь игры. Таким образом подобные логотипы будут кидаться в глаза всем, особенно молодёжи.