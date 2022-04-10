Логотип для энергетической компании «Сила Сибири»

Дизайн построен на знаке молнии. Расположен — между двух букв «И», находящихся друг над другом, и словно бы специально, создающих визуальную рифму. Однако, в данном случае, этот значок - классическая пиктограмма. Она словно бы впаяна в графику слова, и сначала словно бы даже не читается. Знак может быть как выделен цветом - тогда он более заметен, так работать через контрформу. Каждое из решений имеет свои преимущества.

Цветовое решение может быть разным, но мы предлагаем солнечно желтое. Ясный жизнерадостный цвет в сочетании со строгим, элегантным логотипом создает впечатление уверенной, энергичной, современной компании.