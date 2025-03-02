Логотип для финтех компании Romdefi SRL

Этот логотип я разработал для Romdefi SRL — финтех-компании, работающей в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Бренд ориентирован на инновационные решения в блокчейне, безопасность и прозрачность финансовых операций.



Логотип выполнен в минималистичном и строгом стиле, отражая надежность и технологичность. В центре композиции монограмма "RD" в квадратной рамке, символизирующая структурированность, порядок и безопасность финансовых процессов.

Шрифт в нижней части логотипа подчеркивает современный и профессиональный стиль, идеально подходящий для сферы DeFi, блокчейна и цифровых активов.

Цветовая гамма:

Черно-белая палитра — классическое решение, символизирующее стабильность, доверие и технологическую строгость

Геометрия логотипа создает ощущение четкости, устойчивости и уверенности

Этот логотип идеально подходит для финансового блокчейн-проекта, делая бренд серьезным, узнаваемым и профессиональным в мире децентрализованных технологий.