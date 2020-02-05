Логотип для Goldbay

Работа для участия в батле. Текст задания: "Здравствуйте, нам нужен новый логотип с фирменным стилем для нашего онлайн магазина для продажи и покупки золота под названием "Goldbay".

Что мы делаем: на нашем сайте мы хотим в основном продавать золотые слитки! Наши клиенты могут как покупать золото у нас, так и продавать золото, которое они уже купили/имеют.

Требования к работам

• Минималистичный, серьезный и стильный внешний вид.

• Цветовая палитра должна быть в тонких тонах. Необходимо использовать не только черный и белый, но и оттенки серого. Однако, пожалуйста, не включайте яркие неоновые цвета в логотип, так как они выглядят неуместно / сомнительно для магазина, подобного нашему. (Дизайн не должен быть таким же ярким, как логотип eBay.)

элементы которые могут присутствовать в логотипе : бухта от Bay или сейф"