Логотип для группы Вконтакте "Mollitera"

Добавлена
10 лет назад
313 просмотров
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Изначально задача состояла из 3-х пунктов:

1. Придумать название группы (изготовление мягких букв и игрушек)

Название "Mollitera"  - производное от 3-х латинских слов "mollis", "litera",  "terra", которое получилось путем слияния и наложения.

2. Придумать  лого

3. Сделать аватарку для группы