Логотип для группы Вконтакте "Mollitera"

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Изначально задача состояла из 3-х пунктов:
1. Придумать название группы (изготовление мягких букв и игрушек)
Название "Mollitera" - производное от 3-х латинских слов "mollis", "litera", "terra", которое получилось путем слияния и наложения.
2. Придумать лого
3. Сделать аватарку для группы