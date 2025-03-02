Логотип для игрового зала Crazy Кэш

Этот логотип я разработал для игрового зала Crazy Кэш, который предлагает динамичные и увлекательные развлечения.



Логотип передает атмосферу азарта, веселья и ярких эмоций. Основной элемент — стилизованная звезда, добавляющая фирменный характер и оживляющая дизайн. Движущаяся красная лента и звездный след символизируют быстрые выигрыши и удачу.



Использованы яркие и насыщенные оттенки — красный, желтый и синий, ассоциирующиеся с энергией, богатством и надежностью.

Этот логотип отлично подходит для индустрии развлечений, создавая привлекательный, запоминающийся и позитивный образ бренда.