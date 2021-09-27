Логотип для Икстроник

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не усложняй
Ещё один принцип, добавляю себе в ключевые )
Компания "ИКСТРОНИК" создаёт технические устройства.
Логотип должен включать в себя проектирование и производство электронной техники, но не намекать ни на что конкретное, быть при этом "умным, инновационным, техническим"
При погружении в сферу деятельности клиента, начали вырисовываться образы сложные, не с первого взгляда понимаемые, футуристичные, технические, ХОТЕЛОСЬ ПРЯМ ВОТ КАК СОЗДАТЬ-СОЗДАТЬ, КАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО ...таким образом появилось 3 концепции, и вот ещё одна, классическая простая понятная,
в общем, я на неё точно не ставила... ))
Варианты направила клиенту, уточнив, что это первичные наброски, для определения направления, в котором будем двигаться )
Получаю обратную связь, что, в целом, мы
"ПОПАЛИ, УГАДАЛИ, чуточку отточить и финалим",
и даже когда разговор закончился, я всё ещё не могла поверить что это именно про ТОТ вариант
На сегодняшний день - я абсолютно согласна с клиентом, Логотип этот приняла и полюбила
Мораль:
не всегда нужно стремиться к уникальным новым решениям,
даже в дизайне, иногда
ПОНЯТНОЕ = ЛУЧШЕЕ