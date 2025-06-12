Логотип для компаний

🔶 Логотип компании — Премиум-дизайн в медном градиенте

🎯 Описание проекта

Этот логотип был разработан для современной компании, ориентированной на технологии, инновации и стиль. Основная цель — передать чувство надёжности, энергии и динамичного роста через минималистичную, но выразительную форму.

✨ Концепция дизайна

Форма : Геометрический символ состоит из двух наклонённых прямоугольников с округлёнными концами и двух кружков, создающих ассоциативный образ движения, взаимодействия или даже абстрактных фигур людей, работающих в команде.

Стиль : Современный и лаконичный, подходит для брендов, связанных с IT, стартапами, дизайном или финансами.

Цвет: Металлический медный градиент на тёмном фоне создаёт эффект премиальности и глубины. Такой выбор цветов подчёркивает профессионализм и высокое качество услуг.

🔤 Типографика

Название компании выполнено в чистом, заглавном шрифте с мягкими краями — легко читается и подходит для цифровой среды.