Логотип для компаний

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🔶 Логотип компании — Премиум-дизайн в медном градиенте

🎯 Описание проекта

Этот логотип был разработан для современной компании, ориентированной на технологии, инновации и стиль. Основная цель — передать чувство надёжности, энергии и динамичного роста через минималистичную, но выразительную форму.

Концепция дизайна

  • Форма: Геометрический символ состоит из двух наклонённых прямоугольников с округлёнными концами и двух кружков, создающих ассоциативный образ движения, взаимодействия или даже абстрактных фигур людей, работающих в команде.

  • Стиль: Современный и лаконичный, подходит для брендов, связанных с IT, стартапами, дизайном или финансами.

  • Цвет: Металлический медный градиент на тёмном фоне создаёт эффект премиальности и глубины. Такой выбор цветов подчёркивает профессионализм и высокое качество услуг.

🔤 Типографика

  • Название компании выполнено в чистом, заглавном шрифте с мягкими краями — легко читается и подходит для цифровой среды.

  • 💡 Где можно использовать:

    • Веб-сайты и мобильные приложения

    • Визитные карточки и презентации

    • Мерч и упаковка

    • Социальные сети и брендинг