Логотип для компании "АТЛАНТА консалтинг"

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"Всегда немного жаль тех, кто путает собственное отсутствие критического мышления со неспособностью следить за мыслью собеседника".
Я тоже, не с первого раза, после 8 марта, поняла суть этого предложения в TG канале Артемия Лебедева, люблю его по-своему )))
Демонстрирую Вам Логотип,
который мы создали для Анны Санниковой, учредителя компании "АТЛАНТА консалтинг"
Не буду говорить с каким наименованием Анна обратилась к нам по рекомендации, всё-равно не запомните )
Но #бриф мы заполняли дважды.
После паузы и BRAINшторма у клиента сформировались и задача, и смысл, и определенность в стилистических симпатиях.
А к моменту начала рисования эскизов - заказчица вовсе убедила, что хочет она именно МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ, строгий лого.
Роль компетентного бухгалтера, переоценить в бизнесе, просто невозможно. ATLANTA consalting - это аутсорсинг бухгалтерии, отчетность, кадры...
здесь с предпринимателем выстраивают качественные отношения в долгую, консультируют, и даже обучают самостоятельно разбираться в налогах!