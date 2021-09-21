Логотип для компании "АТЛАНТА консалтинг"

"Всегда немного жаль тех, кто путает собственное отсутствие критического мышления со неспособностью следить за мыслью собеседника".

Я тоже, не с первого раза, после 8 марта, поняла суть этого предложения в TG канале Артемия Лебедева, люблю его по-своему )))

Демонстрирую Вам Логотип,

который мы создали для Анны Санниковой, учредителя компании "АТЛАНТА консалтинг"

Не буду говорить с каким наименованием Анна обратилась к нам по рекомендации, всё-равно не запомните )

Но #бриф мы заполняли дважды.

После паузы и BRAINшторма у клиента сформировались и задача, и смысл, и определенность в стилистических симпатиях.

А к моменту начала рисования эскизов - заказчица вовсе убедила, что хочет она именно МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ, строгий лого.

Роль компетентного бухгалтера, переоценить в бизнесе, просто невозможно. ATLANTA consalting - это аутсорсинг бухгалтерии, отчетность, кадры...

здесь с предпринимателем выстраивают качественные отношения в долгую, консультируют, и даже обучают самостоятельно разбираться в налогах!