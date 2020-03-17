Логотип для компании "Данбар Групп"

Заказчиком была поставлена задача создать логотип на двух языках, который содержал бы в себе две заглавные буквы Д и Г (англ. вариант D G). А такж оbразец понравившегося стиля для своего лого. Исходя из этого я сделала 3 варианта логотипа. Первый вариант отражал идею двуязычия, я постаралась создать такой шрифтовой знак, в ктором одновременно читалось и латинское и кириллическое написание букв.

Второй вариант не похож на первый, он отражал пожелание выбранного стиля в референсе. Стиль прописных букв и утоноченных линий.

Здесь представлен первый вариант