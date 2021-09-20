Логотип для компании "Катена"

Круто!

когда можешь сказать:

"Мой бизнес в этом не нуждается!"

А большинство предпринимателей - согласится с тем, что "Повысить эффективность и снизить расходы" - актуальнейшая потребность!

Компетенции компании "Катэна" - именно в этом и заключаются:

- погрузиться в экономическую и маркетинговую

части вашего бизнеса,

- выявить слабые звенья, и

- разработать инструментарий для

увеличения прибыли вашего предприятия!

Да! Прежде чем создать логотип, мне нужно понять каковы

[url=https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__[0]#полезность , [url=https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]#ценности, [url=https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]#миссия, [url=https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__[0]#уникальность

Деятельности моего клиента:

"Catena" с лат. - цепь

Слоган "Надёжность в каждом звене"- стал основой для формирования общей стилистики

и создания графических элементов логотипа.