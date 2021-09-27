Логотип для личного бренда

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ЭЭЭ... Эмоциональная, Элегантная, с развитым чувством Эстетики девушка - это про саму заказчицу ))))
И #Логотип - для неё - получился таким же изящным и претенциозным!
Эта история про личный бренд, Виктория Полупанова - кутюрье стрижки, стилист.
"Мои инициалы! Ножницы! Винтаж! Орнамент! Брошь! ..."
- такие визуальные стилистические ассоциации сообщала Виктория.
При создании логотипа-монограммы появился образ зеркала в раме, он и был принят.