Логотип для личного бренда

ЭЭЭ... Эмоциональная, Элегантная, с развитым чувством Эстетики девушка - это про саму заказчицу ))))

И #Логотип - для неё - получился таким же изящным и претенциозным!

Эта история про личный бренд, Виктория Полупанова - кутюрье стрижки, стилист.

"Мои инициалы! Ножницы! Винтаж! Орнамент! Брошь! ..."

- такие визуальные стилистические ассоциации сообщала Виктория.

При создании логотипа-монограммы появился образ зеркала в раме, он и был принят.